HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olayın adresi Mersin! Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde su borusu patlaması sonucu bazı sitelerin bahçesi suya gömüldü. Sitelerden birinin bahçe duvarı yıkılırken, bir araç da zarar gördü.

Olayın adresi Mersin! Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü

Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddedeki su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı. Sadece bir aracın su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı.

Olayın adresi Mersin! Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü 1

3 SİTENİN BAHÇESİ SUYLA DOLDU

Mahalle sakinleri, hızlı yükselen su nedeniyle endişeli anlar da yaşadı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaptı. Bölgede su kesintisi ve trafiğe kapanma yaşandığı öğrenilirken ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Olayın adresi Mersin! Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü 2

Su borusunun patlaması sonucu site bahçelerinin sular altında kaldığını belirten Mehmet Onur Çoban adlı vatandaş, site duvarının da göçtüğünü söyledi.

Olayın adresi Mersin! Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü 3

KOMŞULAR HABER VERDİ ARAÇLARI DIŞARI ÇIKARIP KURTARDILAR

Site sakinlerinden Ali Çoban da, su patlaması sonrasında komşularına haber verip araçları dışarı çıkarıp kurtardıklarını, evde kimse olmayan bir komşularının aracının da su altında kaldığını söyledi.

(İHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rum Kesimi ile Lübnan 20 yıllık anlaşmazlığa son verdiRum Kesimi ile Lübnan 20 yıllık anlaşmazlığa son verdi
'Kırmızı ışık' ihlaline dronlu denetim: Cezayı şaka zammetti!'Kırmızı ışık' ihlaline dronlu denetim: Cezayı şaka zammetti!

Anahtar Kelimeler:
Mersin su baskını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.