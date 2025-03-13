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Öldüğünden habersizlerdi, iftara davet ettiler

13.03.2025 13:06
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İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Keskin (50), iftar yemeği daveti için yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.

Öldüğünden habersizlerdi, iftara davet ettiler

Oğlananası Mahallesi'nde yaşayan Torbalı ve Menderes'te demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi. Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi. Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iftar
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