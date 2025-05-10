Öldüren dayak... Dövülerek öldürülmüştü: Erol Eğrek'in olay öncesi paylaştığı video ortaya çıktı! "Sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum..."

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan holding binasına giden eski çalışan tazminatını alamadığı iddiasıyla tepki gösterdi. Hiçbir yetkiliyle görüşemeyen Erol Eğrek, silahıyla saksıya ateş etmesinin ardından darp edildi. Hayatını kaybeden Eğrek’in güvenlikler tarafındanöldüresiye dövüldüğü anlara Ekol TV ulaştı.

TAZMİNATINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu Şişli’deki Çalık Holding’in binasına geldi. Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

İsteği olmayan eski çalışan binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Korumaların üzerine gelmesi üzerine Eğrek, silahı başına dayadı.

ÖLDÜREN DAYAK...

Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek’i tekme tokat dövdü.

Polislerin olay yerine gelmesinin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne sevk edildi. Eğrek, doktor muayenesi gerçekleştirildiği sırada baş ve boyun bölgesinde ağrısı olduğunu söylemesinin ardından fenalaştı. Entübe edilen Erol Eğrek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SADAKA İSTEMİYORUM, HAKLARIM İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Erol Eğrek, olay öncesi sosyal medya hesaplarından video paylaştığı ortaya çıktı. Eğrek videoda şu ifadelerde bulundu:

"10 yıldır uğraşıyorum ve tazminatlarımı alamıyorum. Kötü bir niyetim yoktur şu anki yaptığım eylemde. Kesinlikle haklarım için uğraşıyorum. Fazladan para, sadaka hiçbir şey istemiyorum. Tazminatımı versinler. Durum bu"