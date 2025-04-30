HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Öldüresiye darbedilen taksici yaşadığı dehşeti anlattı! "Gözümü yırtmaya çalışıp ısırdı"

İçerik devam ediyor

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı müşteriyi Beyoğlu'na götürmek için yola çıkan taksici Kadir Biçer, müşteri tarafından öldüresiye darbedilmişti. İngiltere uyruklu bir boksör çıkan müşteri Biçer'i aracın içerisinde ısırmış, tartaklamış ve parmaklarını gözlerine sokmuştu. Araçtan çıkınca ise İngiliz boksör Biçer'i adeta öldüresiye dövdü. Biçer yaşadığı dehşet anlarını anlattı. İşte korkunç olayın perde arkası!

Kan donduran olay 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer, İstanbul Havalimanı'ndan boksör olan İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

ISTANBUL---INGILIZ-BOKSORUN-DARBETTIGI-T_687176_203604

ÖLDÜRESİYE DARBEDİLDİ, BAYGIN BULUNDU

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı ingiliz R.K. tarafından darbedildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---INGILIZ-BOKSORUN-DARBETTIGI-T_687177_203604

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırıldığı görülüyor.

ISTANBUL---INGILIZ-BOKSORUN-DARBETTIGI-T_687178_203604

"GÖZÜMÜ YIRTMAYA ÇALIŞIP ISIRDI"

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından özel odaya alınan taksi şoförü Kadir Biçer yaşananlarla ilgili konuştu. Biçer, "Adam arabaya bindi. Taksim'de bir adres söyledi oraya gidiyorduk. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya öpmeye başladı. Ben boksörüm dedi. Niye böyle hareketler yaptığını sordum. Gözlerimi yırtmaya çalıştı. Ben İngilizce bilmiyorum o Türkçe bilmiyor ne olduğunu anlamadım. Soluğu yerde aldık ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayıldım. Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Elini gözüme sokmaya çalıştı. Ellerimi de ısırdı" dedi.

ISTANBUL---INGILIZ-BOKSORUN-DARBETTIGI-T_687179_203604

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'nun eşinden büyük gafNetanyahu'nun eşinden büyük gaf
İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ savcılık radarında! İhale dosyaları istendiİSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ savcılık radarında! İhale dosyaları istendi

Anahtar Kelimeler:
Taksici darp boksör ingiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

Sapık baba! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.