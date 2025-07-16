Öldüresiye darp ettiler, yakalanıp cezaevine gönderildiler

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz tarihinde Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ikametlerin ve işyerlerinin yoğun olduğu bölgede M.Ç (50) isimli şahıs iki kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Şahıs kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi’nden vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olması ve iç organlarına zarar geldiğinden dolayı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ve yoğun bakıma alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Konunun şüphelilerine yönelik yapılan titiz çalışmalarda Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheli A.Ö(33) ve H.C.E(24) yi olayın hemen ardından kısa bir sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalaması yapılan A.Ö ve H.C.E isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...