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ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ara seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Demokratların seçimleri kazanması durumunda her şeyi veto edeceğini söyledi. Seçim güvenliğine ilişkin endişelerini dile getiren Trump, Elon Musk'ın Demokratların seçimlerdeki üstünlüğüne yönelik uyarılarını da değerlendirdi. ABD Başkanı, İran ile olası anlaşma sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

ABD'de seçim öncesi Trump'tan rest: "Her şeyi veto edeceğim"
Sariye Nur Dönmez

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Başkan Donald Trump, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demokratların ara seçimlerden galip çıkması ihtimaline değinen Trump, böyle bir durumda her şeyi veto edeceğini belirtti.

ABD Başkanı, Demokratların seçimlerdeki üstünlüğüne ilişkin Elon Musk tarafından yapılan uyarıların da yanlış olmadığını ifade etti.

ABD de seçim öncesi Trump tan rest: "Her şeyi veto edeceğim" 1

SEÇİMLERİN GÜVENLİĞİ SORUSUNA "HAYIR" YANITI

Trump, yaklaşan seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Seçimlerin güvenli olup olmayacağı yönündeki soruya "Hayır" yanıtını veren ABD Başkanı, seçim sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD de seçim öncesi Trump tan rest: "Her şeyi veto edeceğim" 2

İRAN İLE OLASI ANLAŞMAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Pazartesi günü yayımlanan "Pod Force One" adlı podcast programına konuk olan Trump, Tahran yönetimiyle yürütülebilecek olası müzakerelere de değindi.

İran'ın anlaşma konusundaki tutumunu değerlendiren Trump, "Anlaşma yapmak istediklerini biliyorsunuz. Bir anlaşma olup olmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN İKİ REJİMİNİ DEVİRDİK"

Röportaj sırasında ABD'nin bölgedeki askeri ve stratejik etkisine ilişkin açıklamalarda da bulunan Trump, yönetiminin izlediği politikaların sonuçlarına dikkat çekti.

İran destekli yapılara yönelik hamlelerine değinen ABD Başkanı, "Onların iki rejimini devirdik/etkisiz hale getirdik." sözleriyle yürüttükleri politikaları değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump
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