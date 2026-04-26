Olmaz olsun böyle anne! 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olay Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşandı. 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldüren kadın cinayetin ardından kayıplara karıştı. Çok geçmeden ise Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

BOĞAZINI KESTİĞİ BEBEĞİ BIRAKIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’ndeki bir evde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğinin boğazını kesti. Bebeğini kanlar içinde bırakan S.C., hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

MİNİK BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

KOMŞU İLÇEDE YAKALANDI

Olayın faili olan anne S.C.’yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır