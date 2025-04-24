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Oltu Çayı'nda sürüklenen köpek, ekiplerin 4 saatlik çabasıyla kurtarıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu Çayı’na düşerek suda sürüklenen köpek, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Oltu Çayı'nda sürüklenen köpek, ekiplerin 4 saatlik çabasıyla kurtarıldı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Oltu Çayı’nda mahsur kalan sokak köpeğini gören vatandaşlar, Oltu Belediyesi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eriyen kar suları ve yağmurla debisi yükselen Oltu Çayı’nda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kenarında bekleyen köpeği halatla yakalayıp çıkarmak isteyen ekipler, ilk denemede başarılı olmadı. Suya düşerek yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen köpeği takip eden itfaiye görevlileri, Ziyabey Caddesindeki köprünün bulunduğu noktada tedbir aldı.

4 SAAT SÜREN MÜCADELENİN SONUNDA KURTARILDI

Görevliler, köprünün yakınlarında su kenarındaki toprağa çıkan köpeğe ekmek vererek sakinleşmesini sağladı. Oltu Çayı kenarındaki bir iş yerinin bodrum katına inen ekipler, buradan köpeğe ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından sudan çıkarılan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum köpek
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