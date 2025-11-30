Oltu’da örtü yangını korkuttu

Yangına jandarma ekipleri, Oltu Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ve yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, Mahalle Muhtarı Selçuk Polat ile mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere büyük katkı sağladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Oltu’da benzer yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır