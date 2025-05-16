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Oltu Kalesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Erzurum'un Oltu ilçesinde tarihi binlerce yıla dayanan Oltu Kalesi duvarlarının bir kısmı önceki gece yıkılırken, vatandaşlar kalenin restore edilmesini istedi.

Oltu Kalesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Oltu Kalesi surlarının doğu kısmındaki çevre duvarlarının başlangıcında yer alan burç, önceki gün gece sabaha karşı yıkıldı. Kale dibinde iş yeri bulunan esnaf Erdal Akpınar, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kale duvarlarının bir bölümünün yıkıldığını fark ettiğini belirterek, "Müthiş derecede üzüldüm. Restorasyon çalışmalarının bir an önce başlamasını, hatta mümkünse öne çekilmesini istiyoruz. Oltu Kalesi, bildiğim kadarıyla M.Ö. 400'lü yıllarda Urartular tarafından yapılmış muazzam bir tarihi yapı. Van'daki Hoşap Kalesi'nden sonra en önemli kalelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir değer olarak kalenin korunmasını tüm kalbimle istiyorum" dedi.

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İlçe sakinlerinden Savaş Kara ise "Yoldan geçerken yıkıldığını gördüm, çok üzüldüm. Oltu'nun tarihi simgelerinden biri olan kalemizin bu halde olması hepimizi derinden yaralıyor. Yetkililerden bir an önce müdahale etmelerini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Oltu Kalesi'nin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte mimari yapısı ve konumu itibarıyla M.Ö. 3. yüzyılda Doğu Anadolu'ya hâkim olan Urartular tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Kalenin daha sonra İpek Yolu üzerindeki ticaretin güvenliği için Cenevizliler ya da Romalılar tarafından da kullanılmış olabileceği belirtiliyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oltu
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