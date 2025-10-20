Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı

1900 yılında Oltu’nun Durular köyünde dünyaya gelen ve halk ozanlığı geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Mevlüt İhsani, vefatının ardından geçen yıllara rağmen unutulmadı. Büyük ozan, Oltu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi’nin destekleriyle Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen anma programı, yoğun bir katılımla yapıldı. Programın sunuculuğunu, Aşık Mevlüt İhsani’nin torunu olan ve dedesinin izinden giden Aşık Cemal Divani üstlendi.

Gece boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen halk âşıkları, Mevlüt İhsani’nin unutulmaz türkülerini seslendirerek usta ozanı yad etti. Ayrıca atışmalar ve deyişlerle katılımcılara geleneksel halk edebiyatının eşsiz örneklerini sundular.

Programda konuşma yapan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, duygu yüklü sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Aslan konuşmasında, "Bu topraklar öyle bir yerdir ki, insanı fırın küreğiyle ateşe atarsın, sonra da yanarsın. Sonra musalla taşına koyarlar seni, bu topraklara defnederler. Ve bu topraklar senden sonra gelenlere vatan olur. Bu mezar taşları bizim mührümüzdür. Bugün burada bir anma programı yapıyoruz, hakkım değil, haddim değil. Amma velakin, bu güzel insanlar buraya gelmiş, iki kelam ediyorlar. Her bir sözleri bizler için mihenk taşıdır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Değerli aşığımız Mevlüt İhsani’yi rahmetle anıyorum" dedi.

Gecede, Oltu Havzası Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yener Eken başta olmak üzere, Aşık Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Feyzullah Pervani, Ali Serhati, Yıldırım Burhani ve Sinan Öztürk birbirinden güzel eserleriyle sahne aldı. Aşıkların hem türküleri hem de atışmaları, dinleyicilere unutulmaz ve coşkulu bir gece yaşattı.

