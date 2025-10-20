HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı

1900 yılında Oltu’nun Durular köyünde dünyaya gelen ve halk ozanlığı geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Mevlüt İhsani, vefatının ardından geçen yıllara rağmen unutulmadı.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı

1900 yılında Oltu’nun Durular köyünde dünyaya gelen ve halk ozanlığı geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Mevlüt İhsani, vefatının ardından geçen yıllara rağmen unutulmadı. Büyük ozan, Oltu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 1

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi’nin destekleriyle Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen anma programı, yoğun bir katılımla yapıldı. Programın sunuculuğunu, Aşık Mevlüt İhsani’nin torunu olan ve dedesinin izinden giden Aşık Cemal Divani üstlendi.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 2

Gece boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen halk âşıkları, Mevlüt İhsani’nin unutulmaz türkülerini seslendirerek usta ozanı yad etti. Ayrıca atışmalar ve deyişlerle katılımcılara geleneksel halk edebiyatının eşsiz örneklerini sundular.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 3

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 4

Programda konuşma yapan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, duygu yüklü sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Aslan konuşmasında, "Bu topraklar öyle bir yerdir ki, insanı fırın küreğiyle ateşe atarsın, sonra da yanarsın. Sonra musalla taşına koyarlar seni, bu topraklara defnederler. Ve bu topraklar senden sonra gelenlere vatan olur. Bu mezar taşları bizim mührümüzdür. Bugün burada bir anma programı yapıyoruz, hakkım değil, haddim değil. Amma velakin, bu güzel insanlar buraya gelmiş, iki kelam ediyorlar. Her bir sözleri bizler için mihenk taşıdır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Değerli aşığımız Mevlüt İhsani’yi rahmetle anıyorum" dedi.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 5

Gecede, Oltu Havzası Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Yener Eken başta olmak üzere, Aşık Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Feyzullah Pervani, Ali Serhati, Yıldırım Burhani ve Sinan Öztürk birbirinden güzel eserleriyle sahne aldı. Aşıkların hem türküleri hem de atışmaları, dinleyicilere unutulmaz ve coşkulu bir gece yaşattı.

Oltulu Aşık Mevlüt İhsani anıldı 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıEdremit’te dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Bolivya’da 20 yıllık MAS iktidarı sona erdi: Yeni Devlet Başkanı merkez sağ adayı Paz olduBolivya’da 20 yıllık MAS iktidarı sona erdi: Yeni Devlet Başkanı merkez sağ adayı Paz oldu

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.