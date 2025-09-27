HABER

Ölü bulunan 4 köpek yavrusu, saman ipine dolanmış

TOKAT'ın Zile ilçesinde ölü bulunan 4 köpek yavrusunun saman ipine dolandıkları, kendilerini kurtaramayınca açlıktan öldükleri ortaya çıktı.

Ölü bulunan 4 köpek yavrusu, saman ipine dolanmış

Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde bir evin bahçesinde iple birbirine bağlanmış şekilde ölü yavru köpekler bulundu. Konu ile ilgili Zile Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtilerek, "Yapılan inceleme sonucunda köpeklerin Y.Ç. isimli şahsa ait oldukları, şahıs ifadesinde, köpeğinin yaklaşık 5 gündür kayıp olduğunu, doğurduğundan haberi olmadığını belirtmiştir. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, 4 köpek yavrusunun saman ipine dolaştıkları, sonrasında kendilerini kurtaramadıkları için açlıktan can verdikleri anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.Ç.'ye idari para cezası kesilmiş, hayatta olan 3 köpek yavrusu ve annelerine el konularak barınağa yerleştirilmiştir" denildi. (DHA)

Tokat
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

