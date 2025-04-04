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Ölü büyükbaş hayvan dereye bırakıldı

04.04.2025 16:19
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Yozgat’ta bir dereye kimliği belirsiz kişilerce ölü büyükbaş hayvan atıldı. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kamyonetin kasasından dereye sürüklendiği saniye saniye kaydedildi.

Ölü büyükbaş hayvan dereye bırakıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıhacılı Mahallesi TOKİ konutları yakınında bulunan derede meydana geldi. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet ile dere kenarına giden 2 kişinin ölü büyükbaş hayvanı dereye bıraktığı görüldü.

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İhbar üzerine harekete geçen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından su kaynaklarını kirletme riski taşıyan hayvanın cansız bedeni dere içerisinden çıkarıldı. Yaşanan çevre skandalıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın faillerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Yozgat
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