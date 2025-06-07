HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ölüdeniz turist akınına uğradı: Plajlar doldu taştı, yollarda trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Ölüdeniz, yerli turistlerin akınına uğradı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, plajlarda da dikkat çeken kalabalıklar oluştu.

Ölüdeniz turist akınına uğradı: Plajlar doldu taştı, yollarda trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Fethiye'nin gözde turistik merkezlerinden Ölüdeniz'de yoğunluk yaşandı.
AW472074_02
Kurban Bayramı'nı Ölüdeniz'de geçirmek isteyen yerli turistlerin bölgeye akın etmesiyle birlikte, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

AW472074_07

TRAFİK KİLİTLENDİ ARAÇLARI YOL KENARINDA BIRAKTILAR

Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek yürümeyi tercih etti. Jandarma ekipleri, yoğun trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimler de gerçekleştirdi.

AW472074_03

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Plajlarda da dikkat çekici bir kalabalık oluştu. Önceki bayram tatillerine kıyasla aşırı bir yoğunluk olmasa da bölgede hareketlilik gözlendi.
AW472074_05
Tatilin yalnızca dört gün olması, bu bayramda aşırı kalabalık beklenmemesine neden oldu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç devrildi, sürücü ağır yaralandıAraç devrildi, sürücü ağır yaralandı
Ağrı'da bayramın ilk gününde aciller acemi kasaplarla dolduAğrı'da bayramın ilk gününde aciller acemi kasaplarla doldu

Anahtar Kelimeler:
Muğla plaj Ölüdeniz trafik yogunlugu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Hastaneden Ferdi Zeyrek açıklaması: "Durumu kritik"

Hastaneden Ferdi Zeyrek açıklaması: "Durumu kritik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.