HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor

Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası’nda hukuka aykırı olduğu tespit edilen 225 yapının yıkım çalışmaları sürerken, vatandaşlar evlerindeki eşyaları taşımaya başladı.

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor

Osmaniye Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkiinde işletmelere verilen izinlerin dışına çıkılarak inşa edildiği belirlenen 225 kaçak yapının yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yapı sahipleri evlerinde bulunan eşyaları ve kullanılabilir malzemeleri sökerek başka alanlara taşımaya başladı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü yaylada bazı vatandaşlar evlerini kendi imkanlarıyla boşaltırken, Orman İşletme Müdürlüğü personeli de eşyaların taşınmasına destek verdi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların taşınma hazırlıkları sürerken, bazı yapılarda söküm işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor 1

Öte yandan iş makineleri eşliğinde sürdürülen yıkım çalışmalarının etaplar halinde devam ettiği, yıkımın tamamlanmasının ardından alanın yeniden doğal yapısına kavuşturulması için ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor 2

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor 3

Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor 4
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1100 yıl önceki gelenekle mezun oldular1100 yıl önceki gelenekle mezun oldular
Çavdarhisar’da çörek otu üretim alanlarında kontrolÇavdarhisar’da çörek otu üretim alanlarında kontrol

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yayla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.