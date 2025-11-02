HABER

Ölüler günü festivalinde facia! Patlamada çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bir süpermarkette 'Ölüler Günü' festivali düzenlendi. Bu sırada süpermarkette patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yaşanan faciada en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu belirtilirken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

Meksika'nın Hermosillo kentinde bulunan Waldo's adlı mağazada 'ölüler günü' festivali düzenlendi. Festival sırasında mağazada patlama geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, festival bir anda faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede mağazayı sararken, en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En az 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Vali Alfonso Durazo facianın ardından açıklamada bulundu ve "Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim" dedi. Vali Durazo ölenlerin çoğunun da çocuk olduğunu belirtti.

Eyalet başsavcısı Gustavo Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sheinbaum "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Sheinbaum mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini de söyledi.

ELEKTRİK ARIZASI İDDİASI

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri, saldırı ihtimalinin olmadığını belirtti.

