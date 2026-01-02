Ordu’da karla mücadele: Kardan kapanan 510 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, karla mücadele noktasında tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle sahada çalışmalara devam ediyor. Geçen yıllarda gerçekleştirdiği başarılı karla mücadele çalışmalarıyla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni iş makineleriyle bu alandaki gücünü daha da artırdı. Karla mücadele hazırlıklarını önceden tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığının 70-100 santimetreleri bulduğu Ordu’da son 24 saatte 510 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Yol açma çalışmalarının yanı sıra ekipler, 144 hasta ve 55 cenazeye de müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdi. Ayrıca yolda kalan araçlara da anında müdahale eden ekipler, iş makineleri yardımıyla araçları bulundukları yerden kurtararak sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerine verileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır