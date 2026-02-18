Ölümcül tropikal virüs kapımıza kadar dayandı! Belirtileri yıllarca sürebiliyor

İlk kez 1952 yılında Tanzanya’da tespit edilen ve her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen Chikungunya virüsüyle ilgili yeni bir araştırma, endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Sivrisinek ısırığıyla bulaşan bu virüsün artık Avrupa’nın büyük bölümünde yayılma potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

Araştırmada, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ölümcül olabilen virüsün, artan sıcaklıklar nedeniyle daha önce risk altında olmayan bölgelerde de görülmeye başladığı ifade edildi.

SICAKLIK ARTIŞI YAYILIMI HIZLANDIRIYOR

Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle başta İspanya ve Yunanistan olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinin ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi halinde virüsün daha kuzey bölgelere yayılması kaçınılmaz olacak.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Sandeep Tegar, Avrupa’daki sıcaklık artışının küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızda gerçekleştiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Virüsün yayılması için gereken minimum sıcaklık sınırının beklenenden daha düşük olduğunu tespit ettik. Bu, hastalığın daha geniş alanlara yayılabileceği anlamına geliyor ve oldukça şok edici bir bulgu.”

AVRUPA’DA VAKA SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Araştırmada yer alan Steven White ise tropikal hastalıkların artık Avrupa için de ciddi bir tehdit haline geldiğini belirtti. White, özellikle istilacı sivrisinek türlerinin yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Örnek olarak Fransa’daki verilere dikkat çeken uzmanlar, son 10 yılda 30 vaka görülürken yalnızca geçen yıl 800’den fazla vakanın kaydedildiğini açıkladı.

UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Chikungunya virüsü, yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve uzun süreli fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bazı hastalarda belirtiler aylarca, hatta yıllarca sürebiliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte sivrisinek popülasyonlarının artmasının, tropikal hastalıkların daha önce görülmediği bölgelerde ortaya çıkmasına yol açtığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre mevcut eğilim devam ederse Avrupa’da bu tür salgınların daha sık görülmesi bekleniyor.