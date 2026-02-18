HABER

Ordu’da fırtına: Evlerin çatıları uçtu

Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye ilçesinde çok sayıda noktada çatı uçması yaşandı.

İlin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına Mesudiye, Gürgentepe, Korgan gibi yüksek kesimli ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Mesudiye ilçesinde farklı noktalarda evlerin çatıları uçtu. Mesudiye ilçesindeki ihbarlar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Mesudiye Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgede çok sayıda çatı uçmasının yaşandığı öğrenilirken, fırtına nedeniyle duvarı yıkılan bir evde bulunan 4 kişinin, komşularının yardımıyla evden çıkartıldığı öğrenildi.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ilçenin Akpınar Mahallesi’nde yaşanan çatı uçması ve duvar göçmesi sonucu evde mahsur kalan 4 kişinin, komşuların yardımıyla tahliye edildiğini, can kaybı ve yaralanma olayının olmadığını, ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Meteoroloji’den Ordu için ’sarı kodlu’ uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ordu için yapılan sarı kodlu uyarıda, ilin iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden saatteki hızı yer yer 50-90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.

