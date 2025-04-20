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Ölüme davetiye çıkardılar! Ekipler harekete geçti, cezasız kalmadı

Hatay’da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücüye 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.

Ölüme davetiye çıkardılar! Ekipler harekete geçti, cezasız kalmadı
Ufuk Dağ

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri şahsı tespit etti. Ölüme yolculuk yapan şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.

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Hatay
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