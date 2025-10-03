HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ölümle biten asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Kazada hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga'nın da tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Ölümle biten asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Olay, 30 Eylül'de ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi.

Ölümle biten asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı 1

ASANSÖR 7. KATTAN DİBE ÇAKILMIŞTI

Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdı. Kıyga'nın cenazesi önceki gün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Ölümle biten asansör kazasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı 2

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcileri de dahil olmak üzere 18 kişinin ifadesi alındı. 14 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, firma ve site yönetiminden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden eski asansör firması yöneticisi S.S. (41), yeni asansör firması yöneticisi M.K.(45) ile çalışanı M.A. (32) ve bina yöneticisi F.M.C. (46) 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kazada hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O dosya bozuldu, Bakanlığın başvurusu reddedildiO dosya bozuldu, Bakanlığın başvurusu reddedildi
RTÜK'ten 6 televizyon kanalına idari para cezasıRTÜK'ten 6 televizyon kanalına idari para cezası
Anahtar Kelimeler:
Mersin asansör tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.