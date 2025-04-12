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Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferleri ertelendi

Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferlerinin bazıları ertelendi. İstanbul ile Bursa arasında deniz otobüsüyle yapılan ulaşımı etkili olan rüzgar ve dalga yüksekliği sebebiyle aksadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferleri ertelendi
Mustafa Fidan

Bursa, 12 Nisan 2025 – İstanbul ile Bursa arasında deniz otobüsleriyle yapılan ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle aksadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle toplam 8 sefer iptal edildi.

BUDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BUDO deniz
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