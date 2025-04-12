Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO seferleri ertelendi

Bursa, 12 Nisan 2025 – İstanbul ile Bursa arasında deniz otobüsleriyle yapılan ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle aksadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle toplam 8 sefer iptal edildi.

BUDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.