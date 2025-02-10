Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen'deki bazı uçak seferleri iptal edilecek! Ajet açıklama yaptı...

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AJET AÇIKLAMA YAPTI!

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların azaltılması kararına istinaden, 11 ve 12 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Bu tarihlerde uçuşu olan yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, "Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.