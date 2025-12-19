Ömer Çelik'ten ABD açıklaması: "Olumlu bir gelişmedir"

ABD ile Suriye arasındaki normalleşme adımları devam ediyor. ABD son olarak Suriye'ye karşı yürürlükte olan yaptırımları kaldırdı. Konuyla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMUŞTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları söyledi:



"Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.

"OLUMLU BİR GELİŞMEDİR"

ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır"