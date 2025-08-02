Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: "Hiçbir zemini yoktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Muğla'da açıklamalarda bulundu. Çelik burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdi.

Çelik'in konuşmalarından satır başları:

"BUNU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU"

"Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde; Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda iş birliğinin geliştirilmesine dönük bir yaklaşım beklediğinde, buna hemen cevap verilmişti.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Millî Savunma Bakanlığımız bu destekle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti.

O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı; 'Bu işler sadece bir güvenlik yaklaşımıyla olmaz, bunun daha büyük bir çerçevede ele alınması lazım.' demişlerdi.

Hâlbuki biz meseleyi sadece güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

"HİÇBİR DAYANAĞI YOKTUR"

Değerli arkadaşlarımız, arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in giderek savrulan bir biçimde, giderek zeminsiz ve dayanaksız bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sürekli olarak eleştiri adı altında yaptığı vahim hatalar ve yanlışlar devam ediyor. Yine Filistin konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya kalkmış.

Bakın, şu net bir durumdur: Bugün bütün dünyada, bütün dinlerden, bütün etnik topluluklardan, bütün milletlerden, Filistin konusundaki hassasiyetle ilgili bir insanlık cephesi oluşmuş durumda ve bu insanlık cephesinin bütün üyeleri, Filistin konusunda en net konuşan, en gür şekilde konuşan, en sağlam adımları atan liderin, Cumhurbaşkanımız olduğu gerçektir. Özel'in Filistin hassasiyetini sorgulamasına dönük söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir zemini yoktur.

Kimse tarafından da ciddiye alınan bir şey değildir. Dünyanın her tarafında, Filistin için bir araya gelmiş insanlar tarafından Özgür Özel’in sözleri ciddiye alınmaz.

Yine aynı şekilde şunu söylemek isterim ve bu son derece net bir şeydir: Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya dönük sözleri, Filistin’de, Gazze’de herhangi bir yerde duyulduğu anda; bütün Filistinliler, bütün Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler."