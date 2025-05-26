Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "MİT ve TSK silahı bırakılıp, bırakılmadığını sahada takip edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklama yaptı.

İşte Çelik'in konuşmasından satır başları;

Öncelikle birkaç saat evvel vefat haberini aldığımız İlhan Şeşen'in ailesine baş sağlığı diliyoruz. Değerli bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak ak gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Gençlik sürekli sahada.. Özgür Özel'in sahayı çalma olayından vazgeçmeleri gerekiyor.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var. Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları soykırımdır. İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir. Yükselen sesler önemlidir ama esas olan somut adımların atılmasıdır. Bu karşı çıkan devletlerin Filistin'i tanıması da önemli mesaj olacaktır.

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak bununla ilgili değerlendirmelerinizi yapıyoruz. Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. kiminde bir cümle eksik kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve Terör örgütünün kendini feshetme meselesidir. Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir. Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır."