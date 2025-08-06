Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

Sayan'ın mezun olduğu programların fazla olmasını öne sürerek ortaya atılan iddialara Sayan'dan yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Nefes gazetesindeki köşe yazısında dile getirdiği eleştiriler, Sayan'ın eğitim geçmişini ve kariyerini tartışmaya açtı. Zeyrek, yazısında Sayan'ın özgeçmişini detaylı bir şekilde inceleyerek, "İnsan bu CV’yi görünce, Sayın Sayan’a 'Bu CV’yle bu sahtekarları nasıl gözünüzden kaçırdınız' demeden edemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Zeyrek'in bu iddiası sonrası sosyal medyada da Sayan'la ilgili birçok paylaşımda bulunuldu. Sayan'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

"BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA OKUDUM"

Sayan'ın açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle bugün yazılan bazı iddiaları büyük bir şaşkınlıkla okudum.

Özellikle mezuniyetlerim ile ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum.

Konuları tek tek ele alalım.

Doktora:

En çok merak edildiğini düşündüğüm doktora eğitiminden başlayalım.

20 Nisan 2016’da yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. fıkrasında yer alan hükme göre:

“Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” diyor. Ancak aynı yönetmelik bir istisna da koyuyor. Ve diyor ki:

Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden (20 Nisan 2016) önce birden fazla programda kayıtlı olan öğrenciler için bu düzenlemenin uygulanmayacağını belirtir.

2016 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik ile benim gibi bu tarihten önce doktorasına başlayan herkesin süreleri fiili olarak yeniden başlatıldı. Pandemi sürecinde verilen ek süreler de göz önüne alındığında, 2023 yılında yasal sürem bitmeden iki doktorayı da tamamladım. Bir çırpıda yazılmış gibi aktarılan doktora çalışmalarım yaklaşık 8 yılllık emeğin ürünü.

Doğal olarak aynı anda iki doktora yapmak, gerekli şartlar taşınıyorsa mümkündü. Ve evet ikisini de en iyi şekilde tamamladım. Doktora yaptığım alanda uzman olan arkadaşlar, tezlerime bakabilir!

İstanbul Üniversitesi ve TUM

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun (2000) olduktan sonra, hocalarım okulda kalmam noktasında beni ikna etti. Bu sebeple yüksek lisansa başladım ve 2002 yılında tamamladım.

Gelelim Münih Teknik Üniversitesi kısmına.

Almanya’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 28. Üniversitesi.

TUM’den de yüksek lisans için kabul alınca, oraya giderek TUM’daki yüksek lisansımı da tamamladım. Sonrasında ise yine özgeçmişimde yazan ama nedense gündeme alınmayan özel sektör serüvenim başladı. Yani Almanya’nın önde gelen şirketleri ve Amerika’da silikon vadisindeki çip üretimi ve cep telefonu üretimi ile ilgili alanlar.

Elbette memleketine aşık her insan gibi ben de bu topraklara hizmet etmek için dönmek zorundaydım. Geri dönüşümün ardından da İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktoraya başladım ve başarıyla tamamladım. (2008)

BAU Hukuk ve Doktora

Akabinde tekrar sınava girerek (2011) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım ve yine başarı ile tamamladım (2015). Bu mezuniyetimin akabinde de bu alanda doktoraya başladım. Ancak 2016 yılından önce başladığım diğer doktoram gibi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı) yoğun çalışma temposu dolayısıyla yasal sürem sona ermeden mezun olabildim. (2023)

Anadolu Üniversitesi

Kendi adıma olan web sitesinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden alınan mezuniyetlerimin silindiği yazılıyor ki tamamen yalan!

Bakanlığımıza ait web sitesinden alınan bu bilgi hali hazırda orada durmaya devam ediyor.

Saklayacak ya da çekinilecek bir husus olsa bunu Bakanlığımızda bulunan özgeçmişime kamuya açık olarak neden ekleyeyim?

Sınavsız ikinci üniversite giriş hakkımı kullanarak, arada boşluk bırakmadan Anadolu Üniversitesi bölümlerinden mezun oldu .

İşin gerçeği 2. Üniversite kapsamında sınavız başlanılan bir bölümün “NASIL?” şeklinde sorgulanmasına çok şaşırdım.

Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim. Hiçbir zaman "bu kadarı yeter" de demedim. Birileri iftira atacak diye, bu saatten sonra bu duruşumu ve hevesimi değiştiremem.

Ayrıca burada belirtmiş olayım. Okumaya devam edeceğim!

Beni tanıyan herkes okuma ve kendini geliştirme hususunda ne kadar hassas birisi olduğumu bilir. Özellikle yakın çalışma ekibimde de multi-disipliner anlayışla çalışan, birden fazla alanda mezuniyeti olan birçok mesai arkadaşım vardır.

Umarım iftira atan arkadaşlara bu açıklamam yeterli gelir."