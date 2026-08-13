Omuzundaki ağrıya çare dizinden geldi! Doktorların yaptığı operasyon şaşırttı

Gaziantep'te yaşayan ve fabrika işçisi olan 5 çocuk babası 37 yaşındaki Abdullah Koçar, şiddetli omuz ağrıları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Ağrıları bir türlü dinmeyen ve giderek daha şiddetlenen günlük yaşamı ve çalışma hayatı olumsuz etkilenen Abdullah Koçar, son çare olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ tarafından muayene edilen Koçar'ın omuzunda kıkırdak ve kemik hasarı bulunduğu tespit edilerek ameliyat olmasına karar verildi.

DİZDEN ALINAN SAĞLIKLI KIKIRDAK VE KEMİK DOKUSU OMUZDAKİ HASARLI BÖLGEYE NAKLEDİLDİ

Yapılan tetkik ve değerlendirmelerin ardından operasyona alınan Koçar'ın omuz eklemindeki yaklaşık 2x1 santimetre boyutunda osteokondral lezyon (kıkırdak ve kemik hasarı), eklem protezine başvurulmadan uygulanan özel bir cerrahi yöntemle tedavi edildi. Hastanın dizinden alınan sağlıklı kıkırdak ve kemik dokusu, omuzdaki hasarlı bölgeye nakledilerek doğal eklemin korunması hedeflendi.

PROTEZ YERİNE KENDİ EKLEMİNE KORUYUCU CERRAHİ

Genç ve aktif olması nedeniyle hastada eklem protezi yerine, mevcut eklemin korunmasına yönelik biyolojik cerrahi yöntem tercih edildi. Gerçekleştirilen operasyonda, hastanın diz ekleminde yük taşımayan uygun bir bölgeden kemik ve sağlıklı kıkırdak dokusu alındı. Alınan doku, omuz eklemindeki hasarlı bölgeye nakledilerek eklem yüzeyinin yeniden oluşturulması amaçlandı. "Knee-to-Shoulder Osteochondral Autograft Transplantation" olarak tanımlanan özel yöntemle, hastanın kendi dokusundan yararlanılarak omuz eklemindeki hasarlı alanın onarılması ve doğal eklemin mümkün olduğunca korunması hedeflendi.

İYİLEŞME SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Ameliyat sonrası rehabilitasyon programına alınan hastanın tedavi süreci Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yakından takip edilecek. Nakledilen dokunun eklemle uyumu ile omuz fonksiyonlarındaki gelişim, klinik ve radyolojik kontrollerle değerlendirilecek. Uygulanan yöntemle genç hastanın doğal omuz ekleminin korunması ve günlük yaşam ile çalışma hayatına daha iyi bir fonksiyonla dönmesi amaçlanıyor.

"PROTEZ CERRAHİSİ YERİNE DİZ EKLEMİNDEN ALINAN SAĞLIKLI KIKIRDAĞI OMUZA NAKLETTİK"

Operasyonla ilgili bilgi veren Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Taner Karlıdağ, "Hastamız 37 yaşında erkek hasta. Kendisi bir fabrika işçisi. Aslında koluyla iş yapan bir hastaydı ama nedeni bilinmeyen bir şekilde omzunda yaklaşık 2,5 santimetrekarelik bir çürüme alanı oluştuğunu gördük. Daha önce birkaç merkeze başvurmuş ama hani tedavi edilemeyeceği söylenmiş ve ameliyat dışında birtakım alternatif tedavilere yönlendirilmiş. Oluşan lezyon omuz ekleminin yaklaşık üçte birini kaplıyordu. Bu protez cerrahisine gidebilirdi ancak bu hastamıza omuz protezi yapsaydık koluyla çalışan, eliyle çalışan bir insan olduğu için hayatını çok ciddi anlamda etkileyebilecekti. Bu yüzden biz de diz ekleminin yük taşımayan bölgesinden kendi kıkırdağını buradan alarak omzuna, o çürüme olup temizlenen alana nakil yaptık. Amacımız hastamızı protez cerrahisinden kurtarmak ve eski hayatına geri çevirmekti. Ameliyatımız blok altında, uyutulmadan gerçekleştirildi. Çok konforlu bir ameliyat geçirdik, çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu anda hasta tarafımızca takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞME SÜRECİ 1,5 AYI BULACAK"

Hastanın operasyon sonrası takip edildiğini ve iyileşme sürecinin bir buçuk ay süreceğini belirten Karlıdağ, "Hastamızın iyileşmesi yaklaşık bir 1,5 ayı bulacak. Öncelikle bir miktar hareketsiz bırakacağız omuz eklemini. Çünkü dizden aldığımız kıkırdağın omuzda tutunmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 3 hafta tamamen hareketsiz ve daha sonra yavaş yavaş egzersizlerle giden bir dönemimiz olacak. 1,5 ay sonra çok rahat bir şekilde hareketlerini yapabilecek hale gelecek ama tabi ki ağır işine dönmesi birkaç ayı daha bulacak" ifadelerini kullandı.

"BU İŞLEMLERİN HEPSİ KAPALI YÖNTEMLE YAPILDI"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da nadir bir operasyona imza atıldığını belirterek, "Bu nadir yapılan bir işlem. Bölgede de, Türkiye'de de nadir yapılan bir operasyon. Diz kıkırdağından parça alınarak doğal bir greft olarak parça omuza yerleştirildi. Belki daha basit bir yöntem olan implant yerleştirilebilirdi ama hastamız genç bir hasta, aktif çalışan birisi ve ileriki yaşamında sıkıntı olmaması için, yabancı cisim reaksiyonu gelişmemesi için doğal bir greft kullandık. Bu işlemlerin hepsi kapalı yöntemle yapıldı. Biz, Gaziantep Şehir Hastanesi olarak böyle işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Bunun da haklı bir gururu içerisindeyiz. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ESKİSİ GİBİ HİÇBİR AĞRIM KALMADI, SANKİ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİYİM"

Ameliyat öncesi çok şiddetli ağrıları bulunduğunu ve sonrasında ağrılarının geçtiğini söyleyen hasta Abdullah Koçar ise, "Omuzum çok ağrıyordu, çeşitli hastanelere gittim, filmler görüntüler çekildi. Hiçbir doktor ne ameliyat ne de ilaç tedavisini önermedi. Yani 'Böyle bir hastalık, böyle bir şey görmedik' dediler. Ben fabrika işçisiyim, ağrılarım arttıkça çalışmakta güçlük çekiyordum, işten çıkartıldım. Araştırdım ve Taner hocayı önerdiler. Randevu aldım, geldim. Bütün kontrollerimi yaptı. Doktoruma da güvendim. Ameliyat oldum. Çok şükür eskisi gibi hiçbir ağrım kalmadı. Sanki ameliyat olmamış gibiyim" dedi.

Kaynak: İHA