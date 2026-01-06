HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi

Adana’da yaklaşık 10 yıl önce aldığı evin kendisine teslim edilmediğini, parasını da geri alamadığını iddia eden şahıs, geldiği inşaat şirketinde müteahhidin oğlunu öldürüp kendi yaşamına son verdi.

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.’den ev almak için parasını verdi.

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi 1

İŞ YERİNE GELDİ DEHŞET SAÇTI

Ancak aradan geçen süreye rağmen Sucu evini alamadı. R.Y.’ye ait inşaat şirketine gelen Sucu, müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi 2

MÜTEAHHİDİN OĞLUNU ÖLDÜRÜP YAŞAMINA SON VERDİ

Kavga sırasında Sucu, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurdu. Sucu ardından kendi başına ateş ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi 3

Ramazan Can Y., kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 yıldır evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa’da suç örgütüne darbe: 15 şüpheli gözaltındaManisa’da suç örgütüne darbe: 15 şüpheli gözaltında
Çanakkale’de 40 araç trafikten men edildiÇanakkale’de 40 araç trafikten men edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.