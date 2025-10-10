Önce 7,4 şimdi de 6,9... Filipinler'de deprem silsilesi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında gece saatlerinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre aynı bölgede 6.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

7,4 İLE SARSILMIŞTI

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında gece saatlerinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre aynı bölge yeni bir artçı sarsıntı ile daha sarsıldı.

ŞİMDİ DE 6,9

Mindanao Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

EMSC verilerine göre sarsıntı, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

'DERHAL YUKARI ÇIKIN'

Filipinler Sismoloji Enstitüsü, kıyı bölgelerinde yaşayanlara “derhal yüksek yerlere çıkmaları veya iç kesimlere doğru hareket etmeleri” çağrısında bulundu.

Mindanao açıklarında dün 7.4'lük bir deprem meydana gelmiş, tsunami uyarısı yapılmıştı.

