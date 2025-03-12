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  4. Önce adını değiştirdi, sonra hesabını kapattı... Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu

Önce adını değiştirdi, sonra hesabını kapattı... Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.03.2025 09:31
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra 4 gün sonra bulunan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümünün ardından birçok iddia gündeme geldi. Spiritüel konulara meraklı olduğu aktarılan Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de sosyal medya hesabındaki 'Grabovoi Sayıları' gündem olmuştu. Eşi bulunduktan sonra dikkat çeken bir paylaşım da yapan Sezer Gürel adeta sırra kadem bastı. Önce hesap adını değiştiren Sezer Gürel sonrasında da hesabını kapattı.

Önce adını değiştirdi, sonra hesabını kapattı... Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ortadan kayboldu

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 10 gün önce ailesine ve aradaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkmıştı. Gürel'den haber alamayan yakınları ise olayı ekiplere bildirmiş ev Gürel'i arama çalışmaları başlamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Ece Gürel kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulundu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SEZER GÜREL'İN YAPTIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gürel'in ölümü kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Gürel'i ölüme götüren süreç ise hala tam olarak netleştirilemedi. Spiritüel konulara merakı olduğu, astronomi eğitimi aldığı ve cadılık eğitimine başladığı iddia edilen Ece Gürel hakkındaki bu söylentiler ailesi tarafından yalanlanırken, eşi Sezer Güler'den dikkat çeken adımlar geldi.

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ECE GÜREL BULUNDUKTAN SONRA VİDEO PAYLAŞTI: YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ KUTLU OLSUN SEVGİLİM

Ece Gürel'in bulunmasının hemen arından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sezer Gürel, bahsi geçen paylaşımda, "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde ifadelere yer verdi.

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ÖNCE ADINI DEĞİŞTİRDİ, SONRA HESAPLARINI KAPATTI

Sezer Gürel'in bu paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirirken, Gürel, Instagram kullanıcı adını 'sezargurel'den 'hardaleces'e çevirmişti. Bu değişikliğin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak adeta ortadan kayboldu.

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PROFİLİNDEKİ SAYILAR MERAK UYANDIRDI

Öte yandan, Sezer Gürel’in sosyal medya profilindeki sayılar da dikkat çeken unsurlardan biriyidi. Gürel’in Instagram hesabında yer alan "91688 419 818719 914481" rakamlarının, Grabovoi Sayıları’nı ifade ettiği ortaya çıktı.

SAYILARIN BİR ARAYA GELDİĞİNDE FREKANS OLUŞTURDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde bir frekans oluşturduğu iddiasıyla biliniyor. Bu frekansların, insanlığın bozulan yaşam düzenini yeniden dengeleyebileceğine inanılıyor.

Yıllardır sayılar ve frekanslar üzerine çalışmalar yapan Grabovoi, yalnızca fiziksel sorunlarda değil, beklentilerle ilgili problemlerde de bu sayılar aracılığıyla nedenleri değiştirebileceğimizi öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Belgrad ormanı Ece Gürel
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