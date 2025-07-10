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Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir hafta geride kalmak üzere. Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi gününü işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak" demişti. MHP cephesinden de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak" dedi.

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım sona gelinirken AK Parti'den dün yapılan açıklama gözleri belirli bir tarihe çevirmişti. Sözcü Ömer Çelik cumartesi gününü işaret etmişti. MHP'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Önce AK Parti şimdi de MHP... Çok önemli haberler alacağız diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak" 1

"ARTIK DANANIN KUYRUĞU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOPACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye’nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak.

Biz yeni yüzyılı terörsüz bir şekilde kucaklayacağız. Sürecin provoke edilmesinden uzun bir süre endişe ettik. Yüz yüze kuyruğuna geldik.

Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikâme edildiği bir döneme geçecek.

Biz Terörsüz Türkiye’yi amasız fakatsız destekliyoruz."

ÇELİK CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Çelik, "Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.

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pkk MHP Abdullah Öcalan ak parti
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