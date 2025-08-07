HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı

İçerik devam ediyor

Muğla'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı! Alkollü olduğu belirlenen bir sürücü 61 yaşındaki turiste çarparak turisti yere savurdu. Ardından bir de turistin üzerinden geçmeye çalışan sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Turist hastaneye kaldırıldı, alkollü sürücü ise emniyete götürüldü. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı 1

VATANDAŞLAR PANİKLE KOŞTU

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu.

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı 2

ÜZERİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma’nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı 3

GÖZALTINA ALINDI

Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı 4

O ANLAR KAMERADA

Bu arada Ö.K.'nin, Lisa Jane Di Palma'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Palma'nın ezilmemesi için çevredekilerin hem otomobile hem de sürücüye müdahale ettikleri görüldü. (DHA)

Önce çarptı, ardından üzerinden geçmeye çalıştı! Talihsiz turisti vatandaşlar kurtardı 5
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktıSahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktı
Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldıEski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Anahtar Kelimeler:
Muğla turist kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı!

Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı!

25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları sosyal medyayı salladı

25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları sosyal medyayı salladı

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.