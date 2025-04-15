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Önce evini ateşe verdi ardından dışarı çıkıp izledi... Akılalmaz olayın adresi Bursa!

Bursa'da 35 yaşındaki Ö.Ç., yaşadığı daireyi ateşe verdi ardından dışarı çıkıp alevleri izledi. Ö.Ç., polis tarafından evinden çıkan dumanları ve alevleri izlerken yakalandı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Önce evini ateşe verdi ardından dışarı çıkıp izledi... Akılalmaz olayın adresi Bursa!
Çiğdem Sevinç

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 163'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı.

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İddiaya göre, Ö.Ç, evini ateş verip ardından sokağa çıkarak yangını izledi.

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MÜDAHALE 1 SAAT SÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yanan evi izleyen Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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