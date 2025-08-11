Önce İstanbul'u sonra Balıkesir'i bildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan ve İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedilen 6,1’lik depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. AFAD, ana sarsıntının ardından bölgede 100’ün üzerinde artçı meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında depremin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Üşümezsoy, Simav dağının yükseldiğini ve önündeki Simav ovasının çöktüğünü bunun sonucunda deprem olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sarsıntının normal bir fay kırılması olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "Bölgede 20-25 kilometrelik bir fay kırılmıştır. Bu tür faylarda en fazla 6.4-6.5 büyüklüğünde deprem olur. Daha büyük bir deprem için 80 kilometreyi aşan fayların kırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN SINDIRGI'YI İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul'da yaşanan depremin ardından değerlendirmeler yapan Üşümezsoy, deprem olması muhtemel bölgeler arasında Sındırgı'yı işaret etmişti.

Üşümezsoy, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Deprem olması beklenen bölgeler var. Simav ve hemen kuzeyinde Uşak'a doğru, batısında Balıkesir Sındırgı ve kuzeyde Emet var. Oralarda deprem olabilir. Simav'da da 5 şiddetinde deprem olmuştu. Oralar aktif bölgeler."