Hava kirliliği en çok kime zarar veriyor? Uzmanlar riskleri açıkladı!

Yeni bir bilimsel çalışma, uzun süreli hava kirliliğine maruziyetin kalp damarlarında ciddi hasara yol açabileceğini ortaya koydu. ABD merkezli Radiological Society of North America’nın Chicago’daki toplantısında sunulan araştırma, resmi sınırların altındaki kirlilik seviyelerinin bile kalp sağlığını olumsuz etkilediğini gösterdi.

Sedef Karatay

Hava kirliliğinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair çarpıcı bir araştırma yayımlandı. ABD’de düzenlenen Radiological Society of North America toplantısında sunulan çalışmaya göre, ince partikül maddelere uzun süreli maruziyet, resmi sınırların altında olsa bile, damar tıkanıklığı ve ileri seviyede kalp hastalığı riskini belirgin şekilde artırıyor.

Toronto’da 11 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan analiz, hava kirliliğinin koroner damarlarda plak oluşumu ve sertleşmeye yol açabileceğini ortaya koyarak, günlük yaşamda soluduğumuz havanın kalp sağlığı için düşündüğümüzden çok daha kritik olduğunu gösterdi.

DÜŞÜK KİRLİLİK SEVİYELERİNDE BİLE RİSK ARTIYOR

Toronto Üniversitesi'nden Dr. Felipe Castillo Aravena, ince partikül maddelere düşük seviyelerde bile maruziyetin koroner damarlarda daha fazla plak oluşumu ile bağlantılı olduğunu belirtti. Araştırma, kirlilik seviyelerinin güvenli kabul edilen limitlerde olsa dahi kalp sağlığını tehdit edebileceğini ortaya koyuyor.

11 BİN YETİŞKİNİN SAĞLIK VERİLERİ İNCELENDİ

Bilim insanları, Toronto’daki üç büyük hastanede tedavi gören 11 binden fazla yetişkinin kalp damarlarını BT taramalarıyla inceledi. Katılımcıların yaşadıkları bölgedeki hava kirliliği değerleri ise posta kodları ve çevresel ölçüm verileriyle hesaplandı.

PARTİKÜL MADDE ARTIŞIYLA RİSK ORANLARI YÜKSELİYOR

Araştırmada, ince partikül madde (PM2.5) seviyesinde her 1 µg/m³ artışın kalp damarlarında şu etkilerle ilişkili olduğu görüldü:

  • Koroner arter kalsiyumunda %11 artış
  • Arter plaklarında %13 daha yüksek olasılık
  • Tıkanmış damar kaynaklı kalp hastalığı riskinde %23 artış

Azot dioksit gibi diğer kirleticilerde de benzer ilişkiler gözlendi ancak etkilerin daha zayıf olduğu bildirildi.

NEDENSELLİK KANITLANMADI, ANCAK BAĞLANTI GÜÇLÜ

Araştırmacılar, hava kirliliğinin doğrudan damar tıkanıklığına neden olduğunu söylemek için daha fazla çalışma gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen, bulguların uzun dönem hava kirliliği maruziyeti ile kalp hastalığı arasındaki güçlü ilişkiyi bir kez daha ortaya koyduğu belirtiliyor.

