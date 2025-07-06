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Önce istinat duvarına sonra başka bir araca çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Önce istinat duvarına sonra başka bir araca çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

İbrahim Korkut (35) idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına, ardından önünde seyreden U.İ. (34) yönetimdeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Korkut, asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan hayatını kaybeden sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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