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Önce kavurucu sıcaklar sonra sağanak yağış! İtalya'da bir kişi hayatını kaybetti

İtalya'da günlerdir etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının ardından, kuzey bölgelerinde görülen aşırı yağış ve şiddetli rüzgar 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Önce kavurucu sıcaklar sonra sağanak yağış! İtalya'da bir kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Aşırı sıcaklar sebebiyle geçen hafta en az 5 kişinin öldüğü ülkede bu sefer, aniden bastıran yağışlı hava ve fırtına can kaybına yol açtı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kuzeydeki bölgelerde bugün aniden bastıran aşırı yağış ve şiddetli rüzgar, Milano kenti başta olmak üzere pek çok yerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Milano yakınlarındaki Robecchetto beldesinde 63 yaşındaki bir kadın, şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen büyük bir ağacın altında kalarak can verdi. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Önce kavurucu sıcaklar sonra sağanak yağış! İtalya da bir kişi hayatını kaybetti 1

Aşırı yağış nedeniyle şehirdeki bazı caddeler sular altında kaldı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından, halktan dikkatli olmasını istedi.

Şiddetli fırtına sebebiyle Novara kentinde bir binanın çatısı uçarken, Floransa kentinde de ağaçlar devrildi.

Ayrıca Milano ile Bologna arasında yüksek hızlı tren seferini gerçekleştiren bir trene de Melegnano mevkiinde yıldırım isabet ettiği ve trenin aniden durduğu basına yansıdı. Trendeki yolcuların başka bir trene aktarıldığı bildirildi.

Olay sebebiyle söz konusu demiryolu hattındaki diğer seferlerde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

SALI GÜNÜNE KADAR "TURUNCU ALARM" VERİLDİ

Sivil Savunma Başkanlığı da kuzey bölgeleri Lombardiya, Veneto ve Friuli Venezia Giulia bölgelerinde aşırı yağışların salı gününe kadar devam edebileceği uyarısıyla "turuncu alarm" verdi.

Diğer taraftan, ülkenin kuzeyinde yağış ve rüzgarlı hava etkili olurken, güney bölgelerde ise kavurucu sıcakların etkisi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, yarın için ülkenin 7 şehrinde aşırı sıcaklar dolayısıyla "kırmızı alarm" verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Fırtına hava
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