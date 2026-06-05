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Önce otomobille çarptı, sonra demir çubukla öldürdü! Büyü savunması: "Cinleri bana musallat ettiğini düşünüyordum"

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde köylüsü Ahmet Çalık’ı otomobille çarptıktan sonra demir çubukla döverek öldüren Yalçın Namal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Namal, "Ahmet’in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Ahmet’in cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini düşünüyordum" dedi.

Önce otomobille çarptı, sonra demir çubukla öldürdü! Büyü savunması: "Cinleri bana musallat ettiğini düşünüyordum"

Olay, geçen yıl kasımda Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yalçın Namal, aynı köyde oturan Ahmet Çalık'ı, babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Daha sonra aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı darbeden Yalçın Namal, olay yerinden kaçtı. Ahmet Çalık, başına aldığı darbelerle yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yalçın Namal’ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulundu. Şüpheli Namal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Önce otomobille çarptı, sonra demir çubukla öldürdü! Büyü savunması: "Cinleri bana musallat ettiğini düşünüyordum" 1

"CİNLERİ BANA MUSALLAT ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Eskişehir Adliyesi’nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Namal’ın yanı sıra öldürülen Ahmet Çalık’ın eşi Fatma Çalık ile çocukları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada, Ahmet Çalık’ın kendisine büyü yaptığını düşündüğünü ve bu nedenle öldürdüğünü ifade eden sanık Namal, "Ahmet’in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Ahmet’in cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini düşünüyordum. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet’e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfretti ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal’ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Önce otomobille çarptı, sonra demir çubukla öldürdü! Büyü savunması: "Cinleri bana musallat ettiğini düşünüyordum" 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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