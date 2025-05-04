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Önce polise çarptı sonra kaçtı! 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün saklandığı yer şaşkına çevirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.'ye, cipiyle çarpıp kaçan, takip sırasında kaza yapan Enes A. (31), yaralı olarak saklandığı menfezde yakalandı.

Önce polise çarptı sonra kaçtı! 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün saklandığı yer şaşkına çevirdi
Begüm Özkaynak

Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü Enes A., polis memuru Recep B.'ye aracı çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Bu arada yaralanan polis memuru da gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SAKLANDIĞI MENFEZDE YAKALANDI

Yaklaşık 5 kilometre süren takip sırasında Enes A.’nın kontrolünü yitirdiği cip, tarlaya devrildi. Hafif yaralanan Enes A. aracını bırakıp, yaya olarak kaçtı. Bölgeye takviye jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek, çevrede arama başlatıldı. Ekiplerin aramasında sürücü Enes A., saklandığı menfezde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Enes A. hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

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Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Recep B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis kaza
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