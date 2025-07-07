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Önce yaptırım şimdi HTŞ... ABD'den yeni Suriye kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını duyurdu. ABD bir süre önce de Suriye'ye olan yaptırımları kaldırmıştı.

Önce yaptırım şimdi HTŞ... ABD'den yeni Suriye kararı

ABD Dışişleri Bakanlığının ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıyan kararda, "El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ'nin, 'Yabancı Terör Örgütü (FTO)' listesinden çıkarıldığı" bildirildi.

Kararın, ABD Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı ile istişare edilerek alındığı, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. maddesi uyarınca HTŞ'nin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanınmasına ilişkin önceki kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Önce yaptırım şimdi HTŞ... ABD den yeni Suriye kararı 1

YAPTIRIMLAR DA KALDIRILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanılmıştı.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd
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