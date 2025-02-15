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  4. Önce yolunu kesip küfür ettiler ardından aracı tekmelediler! 3 magandanın geçmişi ortaya çıktı...

Önce yolunu kesip küfür ettiler ardından aracı tekmelediler! 3 magandanın geçmişi ortaya çıktı...

15.02.2025 16:16
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 16:16
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Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Abdullah Enfal Ş., trafikte 3 kişiyle tartışmaya başladı. 3 maganda Abdullah Enfal Ş.'nin aracını önünü kesti ardından küfürler ederek aracının aynasını kırıp, kapısını da tekmeledi. Abdullah Enfal Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Toplam 23 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 3 saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle trafikte ilerleyen Abdullah Enfal Ş., diğer araçtakilerle yol verme nedeniyle tartıştı. Araçtaki 3 şüpheli, Abdullah Enfal Ş.,'nin önünü kesip aşağıya indi. 3 kişi araca saldırıp küfretmeye başladı. Saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adreslerinden tek tek gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin toplamda poliste 23 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.'ye Karayolları Trafik Kanununun 73A maddesi gereğince 993 lira idari para cezası uygulandı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye trafik saldırgan
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