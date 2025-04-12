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Önce yuvarlandı sonra emekledi! Uyuşturucu bağımlısı oldukları iddia ediliyordu: Yolun ortasında dikkat çeken görüntüler...

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Çiğdem Sevinç

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen iki şahıs, Adana’nın Seyhan ilçesinde yol ortasında yuvarlandı ve emekledi. Yaşananları şaşkınlıkla izleyen çevre halkı, durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi’nde uyuşturucu etkisinde oldukları öne sürülen iki kişi kriz geçirdi. Yerde yuvarlanan ve çevredekileri rahatsız edecek şekilde bağıran şahıslardan biri, bir süre sonra yol ortasında emeklemeye başladı.

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O ANLARI KAYDETTİ

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde şahısların kontrolsüz hareketleri ve çevreye karşı tepkileri dikkat çekerken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale edemedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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