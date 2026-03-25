OnePlus 15T resmen tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 7.500 mAh batarya

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken, markalar da yeni donanımlarını tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda OnePlus da yeni akıllı telefon modeli OnePlus 15T'yi görücüye çıkarmış durumda.

ONEPLUS 15T DUYURULDU: İŞTE ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre; OnePlus 15T, Çin'de resmen görücüye çıktı. Cihaz, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus 13T'nin doğrudan halefi olarak geliyor.

OnePlus 15T, 1.216 x 2.640 piksel çözünürlüğe sahip 6,32 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Yani cihazın ekranı, selefiyle aynı boyutta ancak ekran yenileme hızı ona göre daha yüksek. Çünkü OnePlus 15T, 165 Hz yenileme hızı sunuyor. 3.600 nite kadar tepe bölgesel parlaklık değerine sahip olan bu telefon; 16 MP selfie kamerasını ve ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısını da bünyesinde barındırıyor. OnePlus 15T ayrıca IP68/IP69K sertifikalarıyla geliyor.

OnePlus 15T'nin kalbinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti yer alırken, bu işlemciye LPDDR5X Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojisi eşlik ediyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

OnePlus, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 1/1,56 inç Sony sensörle donatılmış 24 mm ana kameranın başı çektiği çift 50 MP'lik kamera kurulumu sunuyor. 50 MP'lik ana kameraya; 3.5x optik yakınlaştırma, OIS ve 7x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

15T ayrıca 60 fps'de 8K'ya kadar video kaydının yanı sıra Dolby Vision sertifikalı 120 fps'de 4K video kaydını da destekliyor. Yazılım tarafında ise Oppo AI yapay zeka özellikleriyle güçlendirilmiş, Android 16 tabanlı ColorOS 16 görev yapıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Beyaz, kahverengi ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan OnePlus 15T'nin fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli için 4.299 Yuan'dan (yaklaşık 625 dolar) başlarken, telefonun en üst seviye 16 GB RAM ve 1 TB depolama sürümü 5.699 Yuan'a (yaklaşık 828 dolar) satılacak.

Şirket 15T'nin uluslararası pazara çıkışını henüz doğrulamasa da, cihazın geçtiğimiz yıl Hindistan'a özel olarak sunulan OnePlus 13s modeline benzer şekilde küresel pazarda "OnePlus 15s" gibi farklı bir isimle yer alabileceği tahmin ediliyor.