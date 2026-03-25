Apple'ın patronundan ezber bozan tavsiye! Duyan telefonunu elinden bırakacak

Apple'ın başındaki isim olan Apple CEO'su Tim Cook, milyonlarca insanın elinden düşürmediği akıllı telefonlar hakkında oldukça çarpıcı bir uyarı geldi. Akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bu dijital çağda, Apple CEO'su Tim Cook ezber bozan bir tavsiyede bulunarak kullanıcıları ekranlardan uzaklaşmaya çağırdı.

APPLE CEO'SUNDAN ŞAŞIRTAN TAVSİYE

People.com'da yer alan habere göre; Apple CEO'su Tim Cook, akıllı telefon kullanıcılarına ekran kaydırmaya ara verip doğada vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

65 yaşındaki Cook, 17 Mart Salı günü yayınlanan Good Morning America programında Michael Strahan ile yapılan bir röportajda, şirketin 50 yıllık mirasını, son gümrük tarifelerinin etkileri gibi konuları değerlendirdi.

"DIŞARIYA ÇIKIN VE DOĞADA VAKİT GEÇİRİN"

Cook ayrıca ekran dışındaki dünyayla etkileşim kurmanın öneminden de bahsetti. Şirketinin akıllı telefonları (iPhone'lar) hakkında konuşan Cook, "İnsanların onları fazla kullanmasını istemiyorum" dedi.

"Birilerinin gözlerinin içine baktıklarından daha fazla akıllı telefona bakmalarını istemiyorum." diyen Cook, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gününüzü böyle geçirmek istemezsiniz. Dışarıya çıkın ve doğada vakit geçirin"

ARAŞTIRMALAR DA COOK'U DESTEKLİYOR

Frontiers in Psychiatry dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir araştırma da, akıllı telefonların birçok insan için “hayatın ayrılmaz bir parçası” olduğunu kabul ederken, çok sık kullanıldıklarında olumsuz etkileri de bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarları makalede, "Akıllı telefonların aşırı kullanımı sadece fiziksel rahatsızlıklara değil, aynı zamanda yalnızlık, kaygı ve depresyon duygularına da neden olabilir" ifadelerine yer verdi.