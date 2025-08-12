Onlarca binada ağır hasar var! Bakan Kurum deprem sonrası Balıkesir'den sayıları tek tek açıkladı: "Cumaya dek tamamlanacak"

Dün merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tablo ortaya çıkmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

"CUMA GÜNÜNE DEK TÜM BİNALAR TARANACAK"

Bakan Kurum ayrıca şunları ifade etti:

37 mahallede 1500 bağımsız bölümde inceleme yapıldı. 800'ü aşan artçı deprem oldu. Hasarlı binalara yaklaşmayın, girmeyin.

Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız.

"İLK OLARAK TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ 100 EV VERİLECEK"