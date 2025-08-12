HABER

Onlarca binada ağır hasar var! Bakan Kurum deprem sonrası Balıkesir'den sayıları tek tek açıkladı: "Cumaya dek tamamlanacak"

Balıkesir - Sındırgı merkezli depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu duyurdu.

Hazar Gönüllü

Dün merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tablo ortaya çıkmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

"CUMA GÜNÜNE DEK TÜM BİNALAR TARANACAK"

Bakan Kurum ayrıca şunları ifade etti:

  • 37 mahallede 1500 bağımsız bölümde inceleme yapıldı. 800'ü aşan artçı deprem oldu. Hasarlı binalara yaklaşmayın, girmeyin.

  • Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız.

"İLK OLARAK TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ 100 EV VERİLECEK"

  • Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ’mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak.
