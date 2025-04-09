Önlenebilir ölüm ve gizli salgın tehlikesi! Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Öndeş, venöz ve lenfatik damar hastalıklarının önlenebilir ve tedavi edilebilir sağlık sorunları olduğunu belirterek, bu hastalıkların farkındalığının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENLERİNDEN BİRİDİR"

Dr. Öndeş, "Venöz tromboembolizm, toplardamarlarda pıhtılaşma nedeniyle önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Lenfödem ise gizli bir salgın olarak kabul edilir" dedi. Venöz damarların oksijenden fakir kanı kalbe geri taşıdığını açıklayan Öndeş, toplardamarların zayıflaması ya da hasar görmesi durumunda damarların düzgün çalışmadığını, bu nedenle kapakçıkların zarar görerek kanın geriye doğru sızmasına ya da her iki yönde akmasına yol açtığını belirtti.

"DÜNYADA VARİS GÖRÜLME ORANI YÜZDE 33"

Kan pıhtıları, varisler ve venöz ülserler başta olmak üzere venöz hastalıkların 7 kısımda incelenebildiğini söyleyen Dr. Öndeş, "Kan pıhtıları bacaklarımızda, kollarımızda, iç organlarımızda, beynimizde, böbreklerimizde, akciğerlerimizde görülen pıhtılardır. 'Kronik venöz yetmezlik' dediğimiz hastalık ise kanın bacaklarda birikmesidir ve bu kronik şişmeye neden olur. Artan basınca bağlı olarak da ciltte renk değişikliğine ve ülserlere kadar gidebilir. Varisler ise damar duvarının yapısının bozulması ve damarlarda genişlemedir. Venöz ülserler iyileşmeyen, tekrarlayan yaralardır. Bunlar açık yaralara da dönüşebilir ve dizimizin altında, bacağımızın iç kısmında, ayak bileğimizin hemen üzerinde oluşur. 'Venöz reflü' dediğimiz, yani toplardamardaki kanın geriye akması ile ilişkili olabilecek pelvik ağrıların da görülme sıklığı çok fazladır. İnsanların kilo almasıyla, sağlıksız yaşam şekilleri ile venöz hastalıklara yakalanma olasılıkları daha yüksek olmaktadır. Dünyada erişkin insanlarda yüzde 33 oranında varis görülmektedir. Venöz hastalık risk faktörleri; ailede venöz hastalık öyküsü varsa, gebelik, vücut kitle indeksi 30'dan büyük ise, kadın olmak, uzun süre oturmak veya uzun süre ayakta durmak, doğum kontrol hapı veya hormon tedavisi almak, tütün ürünleri kullanmaktır. Bacaklarımızda ve kollarımızda görülen ağrı, kramp, kızarıklık, sıcaklık artışı, ağırlık, kaşıntı, yanma hissi, şişme, şişkin damarlar venöz hastalık belirtileri olabilir" dedi.

'BOL GİYSİLER GİYEBİLİRİZ'

Dr. Öndeş, lenfödem hastalığına ilişkin olarak ise, "Meme kanseri ameliyatı ve pelvik cerrahisi ameliyatı sonrasında koltuk altı lenf düğümlerinin çıkarılması gerekir; çıkarılmazsa, lenf damarları hasar görebilir. Bu durumda da lenfödem gelişebilir, bundan dolayı sinsi, gizli bir hastalık olarak tabir ediliyor. Venöz hastalığı ve lenfödemi önlemek için; vücudumuzu izlemeliyiz, yaşam tarzı değişiklikleri yapmalıyız; mesela daha az yağlı besin tüketmeliyiz, daha fazla egzersiz yapmalıyız, tütün ürünlerinden vazgeçebiliriz, yeterli su içeriz, bacaklarımızı otururken yükseltebiliriz, bol giysiler giyebiliriz, cilt bakımı yapabiliriz, uygun ayakkabı seçimi yapabiliriz" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır