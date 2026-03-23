OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Yetişkinlere yönelik içeriklerle tanınan abonelik tabanlı içerik platformu OnlyFans'ın sahibi, 43 yaşındaki Ukrayna asıllı ABD'li girişimci Leonid Radvinsky, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Enes Çırtlık

2016 yılında İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından kurulan ve yetişkinlere yönelik içerikler için abonelik platformu sunan OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky'den kötü haber geldi.

ONLYFANS'IN SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ta yer alan habere göre; OnlyFans'ın sahibi Radvinsky, 43 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada, "Leo Radvinsky'nin ölümünü duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. Leo, kanserle uzun süren mücadelesinin ardından huzur içinde aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

OnlyFans sözcüsü, Radvinsky'nin ailesinin bu zor zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiğini belirtti.

2018'DE ÇATI ŞİRKETİ SATIN ALMIŞTI

Ukrayna asıllı Amerikalı bir girişimci olan Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans'ın ana şirketi Fenix International Limited'i satın almış, şirketin yöneticisi ve çoğunluk hissedarı olarak görev yapmıştı. Ünlü girişimci aynı zamanda, 2009 yılında kurduğu ve öncelikli olarak teknoloji şirketlerine yatırımlara odaklanan "Leo" adlı girişim sermayesi fonunu da yönetiyordu.

'5,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA' İDDİASI

Ocak ayında basına yansıyan haberlerde, OnlyFans'ın borçlar dahil olmak üzere şirkete yaklaşık 5,5 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayla, yatırım firması Architect Capital'e çoğunluk hissesinin satışını araştırdığı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
vefat kanser OnlyFans ölüm
