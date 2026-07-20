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Önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı, takla attı

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Kumluca ilçesi Adnan Menderes Bulvarı D400 kara yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda N. yönetimindeki otomobille giderken, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu esnada sürücü Arda N. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Asfalt zeminde dönerek takla atan otomobil ters döndü. Kaza yapan araçtan hafif yaralı olarak çıkan Arda N. kontrol amaçlı olarak Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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