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Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu, cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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